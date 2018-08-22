Под грифом «Секретно»: в Свердловском областном суде стартует процесс по делу полицейских, задержанных по подозрению в превышении полномочий

Первое заседание по делу четырех полицейских, сотрудников антикоррупционного подразделения Свердловской полиции, которые подозреваются в превышении должностных полномочий, начнется завтра в 10 утра в Свердловском областном суде.

Ранее «Новый День» сообщал о том, что стражи порядка были задержаны в ходе спецоперации УФСБ Свердловской области. По данным следствия, полицейские уговорили директора ООО «Агростройкомплекс» Петренко передать 200 тысяч рублей в виде взятки начальнику отдела по надзору в области использования и охраны водных объектов, земельного надзора департамента Росприроднадзора по УрФО Лобанову.

По данным пресс-службы облсуда, заседание будет проходить в закрытом режиме. Делу присвоен гриф «Секретно» из-за наличия в деле сведений, представляющих гостайну.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 22.08.18

Участники выборов ищут защиты от криминала у полпреда, но не у губернатора: «У него нет инструментов» (ФОТО). / В избиркоме Екатеринбурге начнет работу горячая линия. / Новая общественная палата начинает работу, закрыв заседание от СМИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»