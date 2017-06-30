Суд начал аресты задержанных ФСБшниками сотрудников антикоррупционного подразделения свердловской полиции (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге Ленинский районный суд выносит решения о мере пресечения для 4 полицейских, задержанных по подозрению в превышении должностных полномочий. В уголовном деле фигурируют помимо силовиков чиновники Росприроднадзора и директор агрофирмы.

Напомним, стражи порядка были задержаны в ходе спецоперации УФСБ Свердловской области. По версии следствия, полицейские уговорили директора ООО «Агростройкомплекс» Петренко передать 200 тысяч рублей в виде взятки начальнику отдела по надзору в области использования и охраны водных объектов, земельного надзора Департамента Росприроднадзора по УрФО Лобанову. После передачи денег полицейские задержали чиновника. Также были отправлены в ИВС двое полицейских – оперативник по особо важным делам Ворлинский и замначальника отдела по выявлению преступлений в приоритетных отраслях экономики Александр Косман, начальник отдела по противодействию коррупции Жуков и оперативник этого отдела Кулик находились на свободе.

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Следователи требуют заключить всех четырех полицейских под домашний арест. На данный момент Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрел меру пресечения первому из четверки офицеров УЭБ и ПК ГУ МВД по Свердловской области, задержанным в ходе операции УФСБ. Заместителя руководителя отдела УэБИПК Александра Космана суд отправил под домашний арест. Как передает корреспондент NDNews.ru, он был выпущен из-под стражи прямо в зале суда.

В ходе заседания судья Владимир Ушаков огласил показания директора ООО «Агростройкомплекс» Петренко. Из них следует, что предприятие несло убытки из-за штрафов, наложенных ревизорами из Россельхознадзора. Поэтому Петренко договорился с оперативником УЭБ и ПК Ворлинским, что предложит взятку чиновнику сельхознадзора, чтобы полицейские его задержали. Однако ревизор отказался от получения денег, а после и вовсе уволился. Якобы тогда сами оперативники предложили Петренко передать взятку начальнику отдела по надзору в области использования и охраны водных объектов, земельного надзора Департамента Росприроднадзора по УрФО Лобанову – за общее покровительство. Последний согласился.

Как следует из оглашенных материалов следствия, Петренко записывал весь разговор с Лобановым. Однако впоследствии сотрудники полиции потребовали удалить эту запись, так как она свидетельствовала о том, что коммерсант провоцирует чиновника к получению взятки. В материалах прослушки телефонных разговоров имеется запись, на которой Косман убеждает Петренко в том, что это аудио не должно быть обнародовано.

Сам Косман в своих показаниях на следствии утверждает, что Петренко предоставил аудиозапись переговоров с Лобановым, но она была ненадлежащего, недостаточного качества для использования как доказательства.

Адвокат Михаил Трясоумов попросил у суда освободить его подзащитного под залог. Однако судья Владимир Ушаков принял решение удовлетворить просьбу следствия и на один месяц отправил Космана под домашний арест.

30 июня, в пятницу, в Ленинском райсуде будет принято решение по остальным обвиняемым полицейским.

Коллеги полицейских убеждены в невиновности обвиняемых. Якобы Петренко сам пришел в полицию с заявлением о вымогательстве взятки и принес аудиозаписи-доказательства.

Отметим, что пока официально во взяточничестве полицейских никто не обвиняет – в отношении них возбуждено уголовное дело по ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»

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