Начальник ГУ МВД – о митингах: «Я не против самовыражения»

Начальник ГУ МВД по Свердловской области, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», рассказал, как он относится к людям, которые ходят на митинги.

«Есть идейные люди, а есть корыстные популисты, – сразу разделил он. – Если люди действительно считают, что что-то неправильно, и хотят это выразить – ради бога, с разрешением, в рамках закона. Но эти моменты некоторые деструктивные силы хотят использовать. И местную власть, и федеральную немного покритиковать, обвинить в проблемах. Я не против самовыражения, и министерство общественной безопасности тоже. Я не вижу проблемы. С другой стороны, мы не должны ставить барьер и запрещать направо и налево, иначе это будет уже другое государство».

В то же время он заявил, что уголовные дела по массовым беспорядкам в сквере и порче чужого имущества (забора) будут доведены до конца. «Это резонансные уголовные дела, и фигуранты, безусловно, есть. Мы будем направлять эти дела в суд, поэтому сейчас проводим большой комплекс следственных мероприятий. Это требует особого внимания. Дело будет доведено до конца, все понесут ответственность», – предупредил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.01.20

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