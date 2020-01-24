На центральном проспекте Екатеринбурга ставят камеры фиксации нарушений ПДД

В Екатеринбурге на проспекте Ленина в ближайшее время появятся камеры фотофиксации нарушений. Они будут срабатывать при нарушении расположения транспортного средства на проезжей части.

По инициативе Госавтоинспекции на проспекте Ленина уже установили знаки 3.1 «Въезд запрещен» над трамвайными путями – по рельсам автомобилистам теперь ездить нельзя. Как уточнили в УГИБДД по Свердловской области, ограничение касается участка от улицы Московской до Вайнера. И на этом же участке появились знаки «Движение по полосам».

Добавим, в Екатеринбурге в ближайшие четыре года установят камеры более чем на 100 перекрестках, и если на трассах камеры фиксируют в основном скорость, то в городе ГИБДД в первую очередь говорят о необходимости наказывать водителей, которые выезжают на перекресток, когда образуется затор.

Екатеринбург, служба информации

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