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Пятница, 6 декабря 2019, 12:04 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге установят камеры на 122 перекрестках (СПИСОК)

Количество камер фиксации нарушений ПДД в Екатеринбурге серьезно вырастет. И если на трассах основное внимание уделяется превышению скорости, то в городе ГИБДД в первую очередь говорят о необходимости наказывать водителей, которые выезжают на перекресток, когда образуется затор. Тем самым такие автолюбители блокируют движение в перпендикулярном направлении.

В ближайшие четыре года камеры поставят на 122 перекрестках. Сегодня на пресс-конференции Дмитрий Кузнецов, начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Управления ГИБДД Свердловской области, рассказал, где фото- и видеофиксация появится в ближайшее время.

Вот этот список:

  • Новосибирская – Эскадронная;
  • Титова на пересечении с Военной, Селькоровской;
  • Амундсена на пересечении с Бардина, Волгоградской;
  • Вильгельма де Геннина – Вонсовского;
  • Металлургов – Заводская;
  • Токарей – Кирова;
  • Бакинских Комиссаров – Восстания, Победы;
  • Шефская – Баумана, Краснофлотцев;
  • Сулимова – Учителей;
  • перекрестки Малышева с Комсомольской, Мира, Гагарина, Восточной;
  • Московская – Куйбышева;
  • Ленина – Карла Либкнехта;
  • Ленина – 8 Марта;
  • перекрестки Челюскинцев с Восточной, Космонавтов.

Кроме того, на проспекте Ленина камеры будут отслеживать нарушителей, которые объезжают пробку по трамвайным рельсам и мешают движению общественного транспорта.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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