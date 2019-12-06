В Екатеринбурге установят камеры на 122 перекрестках (СПИСОК)

Количество камер фиксации нарушений ПДД в Екатеринбурге серьезно вырастет. И если на трассах основное внимание уделяется превышению скорости, то в городе ГИБДД в первую очередь говорят о необходимости наказывать водителей, которые выезжают на перекресток, когда образуется затор. Тем самым такие автолюбители блокируют движение в перпендикулярном направлении.
В ближайшие четыре года камеры поставят на 122 перекрестках. Сегодня на пресс-конференции Дмитрий Кузнецов, начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Управления ГИБДД Свердловской области, рассказал, где фото- и видеофиксация появится в ближайшее время.
Вот этот список:
- Новосибирская – Эскадронная;
- Титова на пересечении с Военной, Селькоровской;
- Амундсена на пересечении с Бардина, Волгоградской;
- Вильгельма де Геннина – Вонсовского;
- Металлургов – Заводская;
- Токарей – Кирова;
- Бакинских Комиссаров – Восстания, Победы;
- Шефская – Баумана, Краснофлотцев;
- Сулимова – Учителей;
- перекрестки Малышева с Комсомольской, Мира, Гагарина, Восточной;
- Московская – Куйбышева;
- Ленина – Карла Либкнехта;
- Ленина – 8 Марта;
- перекрестки Челюскинцев с Восточной, Космонавтов.
Кроме того, на проспекте Ленина камеры будут отслеживать нарушителей, которые объезжают пробку по трамвайным рельсам и мешают движению общественного транспорта.
Екатеринбург, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 06.12.19
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