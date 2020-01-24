У горящей свалки на Уралмаше поставят камеры видеонаблюдения

В администрации Екатеринбурга прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсудили горевшую свалку на Уралмаше. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе мэрии. «Сотрудники ИГРИР доложили, что возгорание было зафиксировано в два часа ночи. Были вызваны пожарные, которые к 10 утра свалку потушили. Сейчас сохраняется лишь легкое задымление», – сообщили в ратуше.

Там уточнили, что подозревают умышленный поджог, – ранее «Новый День» уже писал, что эту версию считают основной. Заседание проводил первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик. Он распорядился усилить контроль за территорией и охрану. Агентству сообщили, что возле свалки установят видеонаблюдение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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