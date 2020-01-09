Власти не знают, что делать с горящей свалкой в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге сложилась патовая ситуация со свалкой в Орджоникидзевском районе, которая то и дело тлеет, заволакивая едким дымом Уралмаш и Эльмаш. Вчера, например, областное управление МЧС России по Свердловской области предупредило горожан, живущих в северной части города, о том, что лучше не выходить на улицу без лишней нужды, чтобы не дышать опасной гарью. При этом в чрезвычайном ведомстве сказали, что тлеет мусор на несанкцонированной свалке бытовых отходов.

Однако сегодня утром в пресс-службе регоператора ЕМУП «Спецавтобаза» опровергли информацию о том, что речь идет о полигоне ТКО. «Это свалка отходов промышленного производства и потребления, а не твердых коммунальных отходов. К сфере деятельности регоператора объект не относится», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе муниципального предприятия.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили, что речь идет о площадке на улице Коммунистической. Там действительно расположен полигон по захоронению отходов производства и потребления. Оперирует им другой екатеринбургский МУП – «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель», но в пресс-службе администрации Екатеринбурга нашему агентству сообщили, что участок, где горит мусор, является не полигоном ОПиП, а несанкционированной свалкой, у которой нет адреса, а у участка под ней – владельца. «Свалка несанкционированная, поэтому адреса у нее нет. Определением ее территории никто не занимался», – сказали «Новому Дню» в мэрии, уточнив, что объект находится на т.н. неразграниченных землях. Ими, напомним, распоряжается Министерство по управлению госимуществом Свердловской области.

Добавим, что тему обсуждали сегодня утром на расширенном аппаратном совещании. «Главой Екатеринбурга поставлена задача всем городским службам подключиться к решению вопроса со свалкой, но муниципалитет ограничен в формах реагирования на проблему, так как земельный участок, на котором расположена несанкционированная свалка, не является муниципальным. Во второй половине дня запланировано совещание с участием служб благоустройства, комитета экологии, правоохранительных органов, МЧС и главы Орджоникидзевского района, на котором будут обсуждаться возможные шаги по решению проблемы», – добавили в мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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