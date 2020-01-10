Водой не потушить: мусор под свалкой тлеет на 30-метровой глубине

Горящую свалку на улице Коммунистической в Екатеринбурге невозможно погасить водой, так как мусор тлеет слишком глубоко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли участники внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Дело в том, что свалка представляет собой карьер, и мусор тлеет на глубине примерно 30 метров. Площадь горения увеличивается, угрожая ближайшему лесу и коллективному саду. Мэр Александр Высокинский велел срочно засыпать свалку вывозимым из города снегом. «Снег, который будет складироваться на месте глубинного пожара, перекроет доступ воздуха, необходимый для горения, а когда начнет таять, зальет огонь», – сказал он.

Напомним, из-под гор отходов на свалке уже несколько недель вырываются клубы дыма, разносясь по округе. Свердловские спасатели рекомендовали жителям Орджоникидзевского района Екатеринбурга не выходить на улицу. «Ограничить себя в прогулках и походах по магазинам. Постараться не открывать окна и двери, не проветривать помещение. Тем, у кого в доме есть увлажнители и очистители воздуха воспользоваться ими», – посоветовали в пресс-службе ведомства.

Вчера съемочная группа «Нового Дня» побывала на месте событий. Сотрудник свалки рассказал, что возгорание произошло примерно 11 декабря. По его словам, на Эльмаше горел дом, и его остатки вместе с обугленным мусором привезли на полигон. Водитель не предупредил местных работников и свалил отходы. Отметим, в этот день бушевал крупный пожар на лакокрасочном заводе.

Добавим, что свалка находится на неразграниченных землях, которыми последние годы распоряжается МУГИСО. Поэтому Александр Высокинский поручил подчиненным проработать с министерством вопрос о передаче этого участка в муниципальную собственность, что позволит решить проблему незаконной свалки.

Екатеринбург, служба информации

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