На Эльмаше прогремели взрывы на заводе лакокрасочных изделий (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на пожаре на Уральском заводе лакокрасочных изделий прогремела целая серия взрывов. Об этом корреспонденту «Нового Дня», который работает на месте ЧП, рассказали очевидцы события. Также в интернете появились видеозаписи инцидента.

Взрыв на Эльмаше

В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнем. По последним данным, площадь пожара превысила 800 квадратных метров.

На месте происшествия выставляют оцепление, посторонних, в том числе работников СМИ, не подпускают близко к горящему зданию, чтобы избежать человеческих жертв.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.12.19

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