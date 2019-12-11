На складе в Екатеринбурге горят 90 тонн краски (ФОТО)

В Екатеринбурге пожарные продолжают бороться с огнем, которым охвачен склад Уральского завода лакокрасочных изделий, передает корреспондент «Нового Дня». По оценке специалистов ГУ МЧС России по Свердловской области, на промплощадке находилось 90 тонн краски. Об этом журналистам, которые находятся на месте событий, рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области по государственной противопожарной службе Валерий Казаков.

Горючие материалы находились в бочках, которые стали впоследствии взрываться. В пресс-службе ведомства настаивают на том, что это были не взрывы, а хлопки.

Также Казаков пояснил, что поначалу у пожарных была проблема с подвозом воды, однако в ближайшее время приедет автопоезд с водой для тушения.

По словам Казакова, угрозы распространения огня нет. Информацию о том, что неподалеку находится газовая котельная, специалист подтвердил, однако заверил, что она находится далеко, и огонь до этого места не доберется.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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