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Среда, 11 декабря 2019, 15:05 мск

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Роспотребнадзор: пожар на Эльмаше не испортил воздух в Екатеринбурге (ФОТО)

Роспотребнадзор по Свердловской области обнародовал первые данные о состоянии воздуха в Екатеринбурге после пожара на лакокрасочном заводе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет. Пробы воздуха брались у ближайших к промзоне жилых домов. Исследования воздуха продолжаются.

Крупный пожар на лакокрасочном заводе произошел сегодня. На промплощадке находилось 90 тонн краски, бочки с краской взрывались, а столб черного дыма был виден практически во всех районах города.

Екатеринбург, служба информации

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