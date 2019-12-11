Пожарные потушили огонь на складе лакокрасочного завода в Екатеринбурге

Пожарные справились с возгоранием на складе Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как уже сообщалось ранее, площадь составила 800 квадратных метров. Пожарным пришлось работать в очень тяжелых условиях из-за того, что в здании находились бочки с 90 тоннами краски, в какой-то момент они начали взрываться.

«Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой здания, высокой интенсивностью горения и тепловых потоков, разгерметизацией емкостей с легко воспламеняющимися веществами, находящимися в ангаре», – сказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Отметим, что сейчас работу продолжают 75 человек и 22 единицы спецтехники. На месте по-прежнему анализируют концентрацию вредных веществ в воздухе с помощью передвижной лаборатории.

Екатеринбург, Елена Сычева

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