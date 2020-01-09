«К нам привезли сгоревший дом», – рабочие рассказали, почему загорелась свалка, дым с которой отравляет Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники МЧС сегодня побывали на дымящейся свалке в Орджоникидзевском районе, чтобы в очередной раз провести замеры концентрации вредных веществ в воздухе. Из-под гор отходов вырываются клубы дыма, разносясь по округе. «Концентрация угарного газа настолько мала, что здесь максимум что может произойти – это головокружение. До тошноты и до рвоты дойти не может. Плюс угарный газ разносится ветром», – сделал заключение начальник службы радиационно-химической защиты специализированной пожарно-спасательной части ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области.

Горящая свалка отравляет город

Исследования атмосферы вблизи жилой застройки провели и специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». По данным ведомства, превышений предельно допустимых норм нет.

Сотрудник свалки рассказал «Новому Дню», что возгорание произошло примерно 11 декабря. По его словам, на Эльмаше горел дом, и его остатки вместе с обугленным мусором привезли на полигон. Водитель не предупредил местных работников и свалил отходы. Отметим, в этот день бушевал крупный пожар на лакокрасочном заводе.

Как сегодня писал «Новый День» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области, полигон на улице Коммунистической предназначен для захоронения отходов производства и потребления. Оперирует им екатеринбургский МУП – «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель». В пресс-службе администрации Екатеринбурга нашему агентству сообщили, что участок, где горит мусор, является не полигоном ОПиП, а несанкционированной свалкой, у которой нет адреса, а у участка под ней – владельца. «Свалка несанкционированная, поэтому адреса у нее нет. Определением ее территории никто не занимался», – пояснили «Новому Дню» в мэрии. Также в пресс-службе администрации дополнили, что на сегодня запланировано совещание с участием служб благоустройств, комитета экологии, правоохранительных органов, МЧС и главы Орджоникидзевского, где обсудят возможные шаги по решению проблемы.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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