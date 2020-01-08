российское информационное агентство 18+

Навстречу 2020

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 января 2020, 13:41 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

МЧС рекомендовало жителям Екатеринбурга не выходить на улицы из-за едкого дыма с горящей свалки

Свердловские спасатели рекомендовали жителям Екатеринбурга не выходить на улицу. Речь идет о тех, кто находится в Орджоникидзевском районе. Там горит несанкционированная свалка отходов, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Сегодня безветренно погода, и едкий дым и гарь с тлеющего полигона сильно ощущаются на Уралмаше и Эльмаше.

«Спецтехника производит засыпку очагов снегом, вывозимым с городских улиц. Специалисты МЧС ежедневно производят контроль за состоянием воздуха и рекомендуют жителям без особой надобности не выходить на улицу. Ограничить себя в прогулках и походах по магазинам. Постараться не открывать окна и двери, не проветривать помещение. Тем у кого в доме есть увлажнители и очистители воздуха воспользоваться ими», – сказали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.01.20

«Уральские авиалинии» будут летать в обход воздушного пространства Ирана. / В Екатеринбурге появились абажуры Тимы Ради. / «Автомобилист» во второй раз в сезоне уступил «Сибири». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,