МЧС рекомендовало жителям Екатеринбурга не выходить на улицы из-за едкого дыма с горящей свалки

Свердловские спасатели рекомендовали жителям Екатеринбурга не выходить на улицу. Речь идет о тех, кто находится в Орджоникидзевском районе. Там горит несанкционированная свалка отходов, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Сегодня безветренно погода, и едкий дым и гарь с тлеющего полигона сильно ощущаются на Уралмаше и Эльмаше.

«Спецтехника производит засыпку очагов снегом, вывозимым с городских улиц. Специалисты МЧС ежедневно производят контроль за состоянием воздуха и рекомендуют жителям без особой надобности не выходить на улицу. Ограничить себя в прогулках и походах по магазинам. Постараться не открывать окна и двери, не проветривать помещение. Тем у кого в доме есть увлажнители и очистители воздуха воспользоваться ими», – сказали в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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