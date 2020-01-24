Участковые избирательные комиссии готовятся к учебе в преддверии опроса по Конституции

В участковых избирательных комиссиях обсуждают обучение, которое будет проводиться перед опросом по изменению Конституции. Обучение обещают провести в феврале.

«Я заходил в УИК, члены комиссии сказали, что поступила информация о проведении обучения. Пока никаких подробностей нет, просто сказали быть готовыми», – рассказал корреспонденту «Нового Дня» член УИК Владислав Постников. Члены еще двух комиссий, которые находятся в Ленинском районе, также подтвердили информацию об обучении. В пресс-службе избиркома Свердловской области заявили, что никакой информации об обучении у них нет и быть пока не может, так как законопроект об изменениях в Конституцию еще не подписан. Однако тот факт, что подготовка к опросу уже началась, подтверждается. «В Свердловской области началась подготовка к проведению общероссийского голосования. В территориях пройдут проверки состояния участков для голосования и технологического оборудования, изучается возможность образования участков в труднодоступных местностях, местах временного пребывания граждан и других локациях массового скопления людей», – сообщили в региональном избиркоме.

Напомним, 23 января Госдума в первом чтении приняла президентские поправки к Конституции РФ, решение было единогласным, парламентарии даже поаплодировали себе. Предполагается, что сначала законопроект одобрит Госдума в трех чтениях, затем проект подпишет Совфед, а потом будут опрашивать народ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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