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Четверг, 23 января 2020, 12:32 мск

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Историческое решение: Госдума поддержала президентские поправки к Конституции РФ

Нижняя палата российского парламента единогласно одобрила президентские поправки к Конституции РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за законопроект проголосовали 432 депутата, после чего спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех с «судьбоносным, историческим решением» и поблагодарил руководителей четырех думских фракций. «Ваши выступления консолидировали депутатов», – пояснил он.

На предложение поздравить друга друга с принятием поправки зал встал, и депутаты несколько секунд дружно аплодировали.

«Каждый аплодирует тому, что он хочет видеть в Конституции, – отметил Володин. – Кто-то приветствует социальные стандарты, кто-то – приоритет национального законодательства над международным, ну и большой блок вопросов по передаче полномочий нашим гражданам по управлению страной».

Поправки к законопроекту ко второму чтению будут приниматься в течение 15 дней. Это положение вызвало недоумение депутата от КПРФ Олега Смолина, который отметил, что этот срок, как правило, составляет 30 дней. «На рабочей группе позавчера обсуждался вопрос о скорости этого процесса, и было сказано, что время на поправки будет 30 дней, а сейчас мы видим 15 дней. Скажу откровенно: вопросы, связанные со скоростью прохождения законопроекта вызывают серьезные дискуссии в гражданском обществе», – сказал парламентарий.

«Мы изначально говорили про две недели, – ответил Смолину глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. – На комитете поддержали. Мы считаем, это достаточный срок. Рабочая группа работает не только ежедневно, но круглосуточно».

Таким образом, поправки к законопроекту принимаются до 6 февраля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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