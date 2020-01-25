В Екатеринбурге горит двухэтажное здание со складом (ФОТО)

В Железнодорожном районе Екатеринбурга полыхает здание по адресу улица Автомагистральная, 39. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 07:25 утра. Горит двухэтажное административное здание со складскими помещениями на первом этаже. По предварительной и информации, пожар случился на втором. Площадь пожара составляет 100 м. кв.

Сложность в том, что до ближайшего водоисточника далеко, для подачи воды пожарными организована магистральная линия протяженностью 1 км. Для координации действий подразделений на месте развернут штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 14 единиц специальной техники и 50 человек личного состава.

Екатеринбург, служба информации

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