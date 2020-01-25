Крупный пожар в Екатеринбурге потушен

Сегодня в 11:16 пожарные ликвидировали открытое горение на пожаре в производственном здании на улице Автомагистральной в Екатеринбурге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сейчас пожарно-спасательные подразделения проливают и разбирают сгоревшие конструкции. Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, сигнал о возгорании поступил в 07:25 утра. Площадь пожара быстро увеличилась со 100 до 200 кв м. До ближайшего водоисточника было далеко, огнетушащие вещества подвозили от гидранта, находящегося на расстоянии 1 км.

Екатеринбург, служба информации

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