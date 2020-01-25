Участник праймериз ЕР в заксобрание предложил избирателям «контракт по расчету»

Сегодня в Ивделе состоялись дебаты двух оставшихся участников праймериз «Единой России» по довыборам в свердловское заксо в Краснотурьинском округе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соперники – бизнесвумен Лариса Зарамышева и мэр Ивделя с 20-летним стажем Петр Соколюк – произвели очень разное впечатление. Лариса Зарамышева, мать троих детей, волновалась и говорила очень эмоционально: «Надо относиться ко всему с любовью и делать свое дело хорошо. Я очень горжусь, что детей поставила на ноги. Долг каждого родителя не только родить, но и дать им должное образование, постараться помочь в работе».

Петр Соколюк подошел к вопросу собственных выборов по деловому, обратившись к избирателям с такими словами: «Я хотел бы вам предложить себя в качестве вашего избранника, вашего помощника, заключить с вами контракт по расчету. Вы будете меня поддерживать, а я буду хорошо работать».

Скрин с трансляции на сайте sverdlovsk.er.ru

Напомним, Краснотурьинский избирательный округ – самый северный в Свердловской области и один из самых крупных по территории. Помимо Краснотурьинска, в него входят города Волчанск, Карпинск, Североуральск, Пелым, Сосьва, Ивдель и несколько десятков поселков, в том числе Ушма – традиционное место обитания уральских манси. В округе проживает около 138 тысяч избирателей. Предыдущий депутат областного заксобрания от Краснотурьинского округа, Анатолий Сухов, скончался минувшим летом. Предварительные выборы кандидата от ЕР состоятся 2 февраля, сами довыборы в заксо – в мае.

Краснотурьинск, Евгения Вирачева

Краснотурьинск. Другие новости 25.01.20

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