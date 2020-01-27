Началась проверка перевозчика, кондуктор которого высадил ребенка посреди частного сектора

В Екатеринбурге снова обсуждается ситуация, когда кондуктор высадил ребенка из транспорта из-за отсутствия денег. Инцидент, по сообщениям СМИ, произошел накануне вечером в автобусе № 077.

В маршрутку сели двое школьников, у одного из них, 12-летнего мальчика, не хватило денег на оплату проезда, он попытался заплатить Е-картой товарища, но оплата не прошла. После чего кондуктор высадила ребенка вечером в районе частного сектора на ул. 2-й Новосибирской. «Прокуратура устанавливает, имел ли место в действительности данный инцидент. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетнего пассажира при проезде в общественном транспорте, запрошена необходимая документация в транспортной компании. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, неделю назад мама 15-летней девушки обвинила в соцсетях кондуктора троллейбуса в том, что она выгнала ее дочь из транспорта. Якобы девочке не хватило одного рубля, за нее готовы были заплатить другие пассажиры, но кондуктор была непреклонна. Позже выяснилось, что подростку существенно не хватало на проезд, и она сама вышла из транспорта.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.01.20

Бывший юрист обкома КПРФ отсудил у партии 70 тысяч долга по зарплате. / СвЖД: «По состоянию здоровья из пекинского поезда никого не ссаживали». / 27 января в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»