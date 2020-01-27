На Средний Урал придут 20-градусные морозы

В Свердловской области на этой неделе ожидается резкое похолодание. Как сообщает уральский гидрометцентр, морозы придут уже вечером в понедельник: в Екатеринбурге температура воздуха упадет до -19, а в других районах области похолодает до -23. На крайнем севере возможны ночные заморозки до -28 градусов.

Во вторник, 28 января, температура воздуха составит днем -14…-19 градусов. В Екатеринбурге – без существенных осадков, на территории Свердловской области местами возможны снег и изморозь.

Самой холодной станет ночь на 29 января. В Екатеринбурге похолодает до -24, на севере области ожидается 30-градусный мороз. Но уже днем в среду потеплеет до -14 градусов и пойдет слабый снег. Будет дуть западный с переходом на южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

По данным метеорологов, средняя температура января в этом году в Екатеринбурге составляет 5,7 градусов мороза, что на 7 градусов теплее нормы. Температура воздуха в этом месяце еще не опускалась ниже минус 14 градусов. Самым теплым днем с начала 2020 года стал 17 января, когда на днем улице было +1,4 градуса.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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