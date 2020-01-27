Дорожники будут патрулировать трассы на Урале из-за сильных холодов

На Урал идет сильное похолодание. Как сообщили в Уральском управлении гидрометеорологической службы, на территории некоторых районов Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа ожидается понижение температуры до -32 градусов.

Водителей попросили отказаться от поездок на дальние расстояния. «Если поездку нельзя отменить, нужно максимально ответственно подготовиться к выезду за город – проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи. На федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование дорог с целью выявления водителей транспортных средств, которые нуждаются в помощи. При необходимости пострадавшим оказывается помощь в эвакуации, обогреве и доставке в безопасное место», – уточнили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.20

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