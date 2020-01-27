Нового подрядчика скорой по транспорту со скандалом выгоняли из Копейска

В Екатеринбурге с 1 февраля этого года меняется подрядчик станции скорой помощи, который оказывает учреждению транспортные услуги, – у трех из 13 подстанций нет своих автомобилей и водителей, перевозкой врачей, фельдшеров и экстренных пациентов занимается сторонняя фирма. Сейчас эти услуги выполняет ООО «Эффективная система здравоохранения», а с субботы на рейсы должны выйти автомобили ООО «Феникс-логистика» (входит в ООО «Феникс-групп»).

Представители этой фирмы (ООО «Феникс-Менеджмент») уже имели опыт работы в скорой помощи в качестве транспортника. Эксперимент проводили в Челябинской области – в городе Копейске, и там перевод неотложек на аутсорсинг провалился. Как писала челябинская редакция «Нового Дня», скандалы вокруг работы службы СМП в Копейске не утихали с конца 2018 года, когда область передала автопарк скорой этой компании. «Приступив к работе с 15 января текущего года, частник пообещал предоставить новые автомобили, обеспечить сервисное обслуживание подвижного состава и сохранить ранее существующие льготы для водителей скорых. Однако ни одно из условий выполнено не было», – писало наше агентство.

Вместо 12 новых спецмашин на линию выезжали шесть, и те с большим пробегом. Водители неоднократно жаловались на поломки автомобилей, протекающее масло и другие проблемы. Из 70 сотрудников скорой в штате остались лишь 25. Несмотря на это министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин говорил, что «копейская схема – будущее всех служб скорой медицинской помощи региона, единственно возможный сценарий». Однако после того как водители пожаловались на задержки зарплат, и общий долг перед достиг 720 тысяч рублей, было принято решение расторгнуть контракт с подрядчиком.

Напомним, в Екатеринбурге водители нынешнего подрядчика пожаловались на то, что им предложили перейти на работу в новую компанию, но с условием – они оформляются как самозанятые или индивидуальные предприниматели.

Екатеринбург, Елена Сычева

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