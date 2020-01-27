В Карпинске вынесли приговор трем сектантам

В Карпинске вынесены приговоры трем членам секты «Свидетели Иеговы», деятельность которой запрещена на территории России. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации».

Как сообщила «Новому Дню» помощник судьи Галина Пичужкина, Александр Пряников получил 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, Венера Дулова – 2 года условно, ее дочь Дарья – 1 год условно с испытательным сроком в 1 год.

Карпинск, Евгения Вирачева

Карпинск. Другие новости 27.01.20

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