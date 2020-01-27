СМИ: причиной страшного ЧП в Талице, где мать постирала младенца в машинке, могла стать послеродовая депрессия

На Урале правоохранительные органы разбираются с жутким инцидентом, который произошел в городе Талица. О нем стало известно в конце прошлой недели – местная жительница засунула новорожденного в стиральную машину и включила ее. Ребенок не выжил.

Официально никаких комментариев ни ГУ МВД России по Свердловской области, ни СУ СКР по региону не дают, ссылаясь на ст. 161 УПК «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования». Однако информация о трагедии распространяется в соцсетях и СМИ. Так, по информации «Ленты», следователи уже возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. Предположительно, это статья 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного». Тело ребенка находится на экспертизе, чтобы установить точную причину смерти, поскольку мать утверждает, что малыш родился мертвым. «Инцидент произошел в благополучной многодетной семье. Женщина работала парикмахером и вместе с мужем воспитывала троих детей. Сейчас дети находятся у родственников», – сообщает издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, добавляя, что причиной ЧП могла стать послеродовая депрессея, мать малыша госпитализировали, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Екатеринбург, Елена Сычева

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