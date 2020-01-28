Правоохранители забрали детей из семьи, в которой мама засунула младенца в стиральную машину (ВИДЕО)

Правоохранители забрали детей из семьи, в которой мать постирала своего новорожденного ребенка в машинке. Об этом «Новому Дню» рассказали в управлении социальной политики по Талицкому району. «Мальчик находится у нас в детском центре. А девочки заболели и лежат в больнице с ОРВИ», – сообщила начальник управления Елена Алемасова.

Официальных комментариев по поводу ЧП в ГУ МВД России по Свердловской области и СУ СКР по-прежнему не дают. Информация о трагедии распространялась по СМИ и социальным сетям. Накануне «Lenta.ru» сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка, не исключено, что по статье 106 УК РФ «убийство матерью новорожденного». Тело младенца находится на экспертизе для установления точной причины смерти, так как мать заявила, что малыш уже родился мертвым.

Соседи семьи, где произошла трагедия, положительно отзываются о многодетных родителях. Как рассказали жители Талицы журналистам ТК «Вести-Урал», мать семейства работала в парикмахерской, но в последние два года находилась в декретном отпуске. Новость о произошедшем повергла коллег и знакомых в шок.

Жуткая трагедия с младенцем повергла жителей Талицы в шок

Талица, служба информации

Талица. Другие новости 28.01.20

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