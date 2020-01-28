Гордума Екатеринбурга единогласно приняла положение об отчете мэра

Гордума Екатеринбурга без обсуждений приняла положение о ежегодном отчете главы города. Документ поддержали 29 депутатов, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, положение устанавливает новые правила отчетности мэра перед думой. Глава города должен докладывать о результатах работы МУПов, реализации генплана и других стратегических документов, о выполнении прогноза социально-экономического развития города. Отчет градоначальника должен быть представлен в аппарат думы не позднее 1 июня. Депутаты также пытались ввести понятие «технический неуд» главе в случае непредоставления отчета, и заставить градоначальника сообщать о выданных предписаниях прокуратуры. Но в ходе корректировки документа эти пункты были исключены.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский будет отчитываться перед депутатами за 2019 год уже по новым правилам.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.01.20

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