Роспотребнадзор рассказал о риске подхватить коронавирус от посылки из Китая

Заразится коронавирусом, заказав товары из Китая, практически невозможно. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова.

«На сегодняшний день такие случаи не описаны, и риск инфицирования минимальный. Вирус во внешней среде нестойкий», – отметила она, добавив, что в России пока не было ни единого подтвержденного случая нового коронавируса. Чтобы снизить свои шансы заболеть, стоит заниматься такой же профилактикой, как и при ОРВИ: чаще мыть руки, не трогать слизистые, носить маски, если вокруг кто-то чихает и кашляет и т.д.

По последним данным, в Китае коронавирус диагностировали у 4 515 человек, из них 107 скончались. Коронавирус пришел и в другие страны. Пять случаев заболевания зарегистрированы в Соединенных Штатах, три – во Франции, один – в Канаде, четыре – в Южной Корее, пять – в Австралии, пять – в Сингапуре, а также в Африке – один человек заболел в Кот-д'Ивуаре.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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