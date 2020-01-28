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Вторник, 28 января 2020, 08:51 мск

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Число жертв коронавируса нового типа выросло до 107 человек

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

В Китае продолжается распространение нового типа коронавируса. За последние сутки от пневмонии скончались более 20 человек. Вновь заболевших – более 1700.

По данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, в настоящее время общее число зараженных новым типом коронавируса в Китае достигло 4515 человек, из них 107 скончались. Днем ранее сообщалось о 2744 заболевших и 82 умерших.

Из 107 летальных случаев 100 приходятся на провинцию Хубэй, которая является эпицентром вспышки вируса. Состояние 976 человек медики оценивают как тяжелое. 60 пациентов выписали из больниц.

С подозрением на атипичную пневмонию числятся 6973 человек. Более 44 тысяч находятся под наблюдением, так как имели тесный контакт с заболевшими.

Коронавирус пришел и в другие страны. Пять случаев заболевания зарегистрированы в Соединенных Штатах, три – во Франции, один – в Канаде, четыре – в Южной Корее, пять – в Австралии, пять – в Сингапуре, а также в Африке – один человек заболел в Кот-д'Ивуаре.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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