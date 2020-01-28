«Вдруг война», – Высокинский объяснил, почему Екатеринбург не покупает электробусы

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объяснил, почему городские власти отказались от идеи закупать электробусы. «Да, мы покупаем газобусы, и нам задают вопросы: «А давайте покупать электробусы». Но у города есть задание – в случае чрезвычайной ситуации сотни и сотни людей надо эвакуировать, на электробусах этого не сделать. Мы хотим или не хотим, но нам придется работать с машинами дизельными или газовыми», – объяснил градоначальник.

Напомним, минувшим летом в Екатеринбург на тестирование приехал белорусский электробус «Белкоммунмаша». Цена одной машины – около 23 млн рублей. Правда, тогда же представители власти говорили, что массовой закупки таких транспортных средств не планируется. Но по другой причине – они не предназначены для работы в условиях уральской зимы.

Как писал «Новый День», электробус проезжает до 50 км на одной зарядке. Правда, производители не рекомендуют ездить больше 25-30 км без питания, поскольку это создает дополнительную нагрузку на суперконденсатор. В идеальной ситуации на конечных станциях монтируются стационарные зарядные устройства мощностью 500 ватт, которые заряжают батарею полностью за 6-9 минут.

Электробус в Екатеринбурге

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.01.20

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