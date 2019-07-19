Пассажиры боятся, но кайфуют, гаишники – тормозят. В Екатеринбурге тестируют электробус (ВИДЕО, ФОТО)

В Екатеринбурге вторую неделю тестируют белорусский электробус «Белкоммунмаша». Цена новинки – около 23 млн рублей. Однако, скорее всего, электробусы еще нескоро появятся на улицах города, и не по причине высокой стоимости. Дело в том, что устройства не предназначены для работы в условиях уральской зимы, хотя в остальном – судя по отзывам тестировщиков – это почти идеальный общественный транспорт.

В Екатеринбурге тестируют электробус

Итак, электробус проезжает до 50 км на одной зарядке. Правда, производители не рекомендуют ездить больше 25-30 км без питания, поскольку это создает дополнительную нагрузку на суперконденсатор. В идеальной ситуации на конечных станциях монтируются стационарные зарядные устройства мощностью 500 ватт, которые заряжают батарею полностью за 6-9 минут. Однако сети екатеринбургских депо ТТУ не приспособлены для такой техники, поэтому в город привезли «неродное» переносное зарядное устройство. От него подпитка идет значительно дольше – примерно 1,5 часа.

Зато у электробуса плавный ход, а в салоне установлены кондиционеры, так что пассажиры, по словам сотрудников ЕТТУ, «кайфуют». «Правда, они сначала пугаются, не хотят заходить, приходится кондуктору уговаривать. Зато потом им все очень нравится, садятся и кайфуют», – рассказал «Новому Дню» руководитель депо Александр Хабаров.

Водителю – Сергею Козлову – электробус тоже нравится. У него есть водительские права на управление всеми категориями транспорта, поэтому именно ему доверили возить первых пассажиров по городу. Единственное неудобство создают сотрудники ГИБДД. На электробусе были установлены белорусские номера, поэтому их сняли вовсе, но гаишники новинку все равно постоянно останавливают, им интересно, что это такое, приходится объяснять.

Впрочем, ездить электробусу по Екатеринбургу осталось недолго. Разработчики отдали его на обкатку городу на две недели, так что половина срока уже прошла. После его вернут в Белоруссию, а купят ли власти города такие машины – пока большой вопрос.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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