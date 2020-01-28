Завтра в Екатеринбурге начнут строить «золотой» автовокзал с торговым центром

Завтра в Екатеринбурге, на улице Крестинского будет заложен первый камень в основание нового транспортного пересадочного узла с интегрированным автовокзалом, станцией метро, торговым центром «Золотой». Комплекс разместится в границах улиц Крестинского – Академика Шварца – Белинского – Объездной дороги.

В состав многофункционального комплекса включен новый автовокзал вместо Южного вокзала, и именно на этом участке будет заложен первый камень. Вся двухэтажная вокзальная инфраструктура будет находиться в управлении администрации города. Проектом предусмотрены остановки городской электрички, идущей из аэропорта Кольцово, Экспо-центра, соединение комплекса с южными автомагистралями, соединяющими Екатеринбург с челябинским, курганским, тюменским направлениями. Предусмотрена масштабная модернизация дорожной инфраструктуры вокруг автовокзала, будут построены широкие съезды и выезды с Объездной дороги и со стороны Кольцово.

Новый автовокзал, транспортно-пересадочный узел с торговым центром будет соединен со станцией метро «Ботаническая». Инвестор имеет успешный опыт соединения крупнейшего ТРЦ «Гринвич» со станцией метро «Геологическая», который показывает, что развитие инфраструктуры метро, соединение с ключевыми городскими объектами дает двусторонний превосходный результат, особенно учитывая перспективу строительства второй ветки метро. Объект будет запущен в 2023 году, в год Универсиады и 300-летия Екатеринбурга. После запуска в эксплуатацию это будет крупнейший современный транспортно-пересадочный узел за пределами Москвы.

Проектом предусмотрены две наземные многоуровневые перехватывающие парковки, общее количество машино-мест в проекте – 5 600.

Общая площадь комплекса, включая новый автовокзал, 308 тысяч кв м, торговая площадь – 147 тысяч кв м. Общий объем инвестиций – 400 млн долларов США, инвестор – компания «Общество Малышева 73».

Екатеринбург, служба информации

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