«Золотой» автовокзал с торговым центром на Ботанике начнут строить в середине 2018 года (ФОТО)

Начать строительство нового автовокзала, который и будет объединен с торговым центром, начнется на Ботанике во II-III квартале 2018 года. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 400 миллионов долларов.

Как сообщили в пресс-службе компании-застройщика «Общество Малышева, 73», сейчас продолжается работа над проектно-сметной документацией. В этом задействованы международные эксперты в области комплексного планирования и строительства: зданий, транспорта, а также энергетики и окружающей среды, среди них – специалисты-инженеры немецкой компании Buildings & Architecture OBERMEYER Group.

Торгово-транспортный пересадочный узел построят в границах улиц Крестинского – Академика Шварца – Белинского – Объездная дорога на территории 19,9 гектара. В его состав войдут Южный автовокзал, перехватывающие парковки и торговые помещения. Общая площадь здания составит 300 тысяч кв. метров. Предусмотрено размещение остановочных пунктов общественного транспорта: городской электрички, метро, автобусов и троллейбусов.

«Мы обладаем достаточными компетенциями, чтобы реализовать задуманное так, чтобы транспортно-пересадочный узел отвечал запросам людей. Именно посетители формируют спрос и в конечном итоге определяют успешность объекта, – говорит совладелец «Общества «Малышева 73» Игорь Заводовский. – В данный проект включена большая транспортная составляющая и это является плюсом. Большой поток людей, проходящих через автовокзал, сгенерирует трафик потенциальных покупателей для торговой части помещений. Будем опираться на опыт реализации аналогичных проектов за рубежом и нашего самого успешного проекта – «Гринвича». Также будем руководствоваться экспертным мнением международных специалистов».

Напомним, летом 2016 года концепцию развития транспортного узла согласовал архитектурно-градостроительный совет при администрации Екатеринбурга. В январе 2017 года проект был одобрен на публичных слушаниях. «За» проголосовали 258 человек, «против» – всего 19.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.11.17

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