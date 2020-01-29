За год до выборов в Свердловскую область заходит еще одно «левое» объединение (ФОТО)

В Свердловскую область приходит движение «За новый социализм» под руководством писателя и бывшего дипломата Николая Платошкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Екатеринбурге на стенах домов появились листовки, приглашающие горожан на встречу с Платошкиным, которая состоится 9 февраля в здании УГЛТУ на Сибирском тракте.

На сайте движения прямо говорится, что Николай Платошкин собирает команду на выборы в Госдуму 2021 года. Потенциальным кандидатам он предлагает присылать по электронной почте резюме и уточняет, кто не пройдет: судимые и граждане, занимавшие руководящие посты в ЛДПР и ЕР. Из ленты новостей следует, что Платошкин с ноября ездит по стране и уже побывал в Комсомольске-на-Амуре, Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

В программных требованиях движения – восстановление союзного государства на базе республик бывшего СССР, отмена пенсионной реформы, прогрессивная шкала налогообложения, национализация природных ресурсов и многое другое.

Напомним, на Урале уже работают КПРФ, «Левый фронт» и «Коммунисты России».

Екатеринбург, служба информации

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