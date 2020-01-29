Сайт госуслуг впервые не упал в день записи детей в первый класс

Этой ночью в Екатеринбурге стартовала запись детей в первый класс. Пока только тех, кто живет в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах города, – такое разделение новинка и, кажется, оно сработало.

Судя по комментариям родителей в соцсетях, они были приятно удивлены тем, что наконец сайт госуслуг работал стабильно и выдержал нагрузку сразу после полуночи. «И все? И даже не повисим?", «ГУ не висят?! Фантастика!! Удачи всем!", «Зарегистрировано. Все за минуту прошло легко и просто», – такие сообщения на форуме u-mama.ru оставили родители в первые пять минут с момента старта записи.

Около МФЦ рано утром родители выстраивались в очереди, составляли списки. Но уже к 10 часам утра очередей не стало, все, кто приходит с документами сейчас, практически не тратят время на ожидание.

Отметим, несмотря на то, что ночь для родителей будущих первоклассников прошла относительно спокойно, многие переживают, попадут ли их дети в выбранную школу. В этом году приоритет записи был не только у детей льготников (прокуроров, судей и т.д.), но и у родных братьев и сестер уже обучающихся. В некоторых особо популярных школах большая часть мест закончилась еще до основной волны записи.

Сегодня ночью стартует запись в школы Железнодорожного и Орджоникидзевского районов, 31 января – в школы Кировского и Октябрьского районов.

Екатеринбург, служба информации

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