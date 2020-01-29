Ростелеком: за первые пять минут записи первоклассников родители подали четыре тысячи заявлений

Этой ночью в Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы. По данным Ростелекома, за первые пять минут родители подали 4084 заявления. На пике через сайт госуслуг отправляли 35 заявлений в секунду. А всего за первые восемь часов поступило 6 504 заявления. В этом году, напомним, сроки записи разделили в зависимости от района проживания. В ночь на 29 января записывались Верх-Исетский, Ленинский и Чкаловский районы.

И впервые сайт госуслуг выдержал: масштабных сбоев не было. Родители отметили два неприятных момента. Во-первых, к сегодняшнему дню в самых популярных школах почти не осталось мест, так как приоритет с этого года у тех детей, чьи братья и сестры уже ходят в эту школу. А во вторых, как и годом ранее, в некоторых случаях родители видели на экранах «Заявление в очереди на отправку». Статус, подтверждающий, что заявление принято и зарегистрировано, появлялся спустя час. «Столкнувшимся с задержкой в ответе родителям не стоит переживать, так как очередь выстраивается и заявления регистрируются по самому первому времени подачи, по статусу «Заявление в очереди на отправку». Это стало возможным благодаря большой подготовительной работе, портал присваивает всем заявлением временные метки и с ними передает их дальше», – прокомментировали в Ростелекоме.

Екатеринбург, служба информации

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