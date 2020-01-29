Автор поправок в Конституцию РФ: «Досрочных выборов в Госдуму не будет»

Председатель комитета по законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников заявил, что предлагаемые изменения в Конституцию РФ не подразумевают досрочного роспуска российского парламента, как и региональных Заксобраний. Выборы, как и планировалось, состоятся в 2021 году. Об этом он сообщил во время экспертного круглого стола, который сегодня проходит в резиденции свердловского губернатора.

«Я специально говорю об этом здесь, в Екатеринбурге. Мне уже из половины регионов позвонили, говорят, готовимся, я говорю – готовьтесь к 2021 году. Хотя надо было начинать сразу после подведения итогов выборов 2016 года», – прокомментировал Павел Крашенинников, который также является сопредседателем рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ.

Также депутат рассказал, в каком порядке будут приниматься поправки в основной закон страны. По его словам, в первой статье законопроекта, который был принят Госдумой в первом чтении, будут изложены собственно поправки. Вторая статья законопроекта наделит ЦИК полномочиями по проведению всенародного голосования. После того, как президент подпишет документ, пройдет опрос населения. Если граждане поддержат изменения в Конституцию, то первая статья законопроекта вступит в силу. Если у россиян будет отрицательное мнение, то поправки из первой статьи не пройдут.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.20

Ростелеком: за первые пять минут записи первоклассников родители подали четыре тысячи заявлений. / Из 80 водителей «скорой» перейти к новому перевозчику согласились лишь три (ВИДЕО). / В мэрии выяснили состав мусорной корзины среднестатистического екатеринбуржца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»