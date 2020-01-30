На мужа-уголовника второй раз возбудили дело за истязание жены. В первый раз она его простила

Следователи серовской полиции направили в суд уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, годами истязавшего свою супругу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, женщина 1959 года рождения обратилась в полицию в ноябре 2019 года. Она рассказала, что муж постоянно пьет, а выпив, становится агрессивным и избивает ее. Она терпела побои и унижения, но никуда не обращалась, надеясь, что муж исправится. Но получилось наоборот: «кухонный боксер» почувствовал свою полную безнаказанность.

В ноябре, после очередной попойки мужа, жена была так напугана, что выбежала из дома в чем была и побоялась возвращаться. Только тогда она обратилась в полицию. Следователи полиции выяснили, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по уже недействующему УК РСФСР – за совершение кражи, грабежа, изнасилования. Кроме того, в 2017 году он уже привлекался за истязания супруги. Тогда женщина пошла на примирение, простив мужа, и, как показало время, напрасно. Об обвиняемом его знакомые отзываются крайне отрицательно, родные стараются с ним не общаться, его озлобленность на фоне употребления алкоголя с каждым разом возрастает.

«К сожалению, жертвы домашнего насилия предпочитают терпеть, вместо того, чтобы сразу обратиться за помощью в полицию. По факту истязаний возбуждено уголовное дело по статье 117 УК Российской Федерации. Фигуранту уголовного дела грозит до 3 лет лишения свободы. Следствие закончено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметила следователь отдела полиции Елена Кобелева.

Напомним, недавно в Екатеринбурге состоялся круглый стол, где эксперты обсуждали нашумевший законопроект о семейном насилии. Никто из спикеров документ не поддержал. Большинство присутствующих выступили против, потому что видят в таком законе влияние запада «с его феминизмом и гей-парадами, которые не сочетаются с нашей духовностью и скрепами». И лишь некоторые обратили внимание на слабые места самого проекта, указав, что с насилием бороться надо, но для этого не нужен закон, все законы уже есть, только их несоблюдение редко карается.

Серов, служба информации

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