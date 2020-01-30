Житель Камышлова, жестоко убивший слепого дедушку, отправится в тюрьму

Свердловский областной суд вынес приговор 24-летнему жителю Камышлова, который с особой жестокостью убил слепого сожителя своей бабушки. Молодой человек проведет 17 лет и 15 дней лишения свободы в колонии строгого режима. Первые пять лет срока он будет отбывать в тюрьме – то есть постоянно находиться в камере под надзором.

Ранее «Новый День» писал об этом убийстве. По данным следствия, днем 27 февраля 2019 года подсудимый приехал в гости к своей бабушке – в одну из деревень Камышловского района. Молодой человек был пьян. В гостях он поссорился с престарелым сожителем бабушки, который был инвалидом 1 группы по зрению. Подсудимый вытащил старика на улицу, облил его горючей жидкостью и поджег на нем одежду. От ожогов пожилой мужчина скончался в больнице.

По данным следственного комитета, молодой человек был осужден по пунктам «в»,«д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершённое с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Суд учел то обстоятельства, что камышловец ранее был судим.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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