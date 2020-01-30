«У меня брали явку под давлением», – обвиняемый в жестоком убийстве инвалида о своем приговоре (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня Свердловский областной суд приговорил 24-летнего жителя Камышлова к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство слепого пенсионера, который жил с его бабушкой.

Приговор уральцу, который поджег слепого инвалида

На заседание по делу Вячеслава Шипицина пришла его мама – Александра. Она сообщила «Новому Дню», что её сын всегда помогал бабушке и её сожителю-инвалиду. «Что пошло не так – я не могу сказать. У них хорошие отношения были, он бабушке всегда помогал. Николая (так звали погибшего, – прим. ред.) этого он с ложки кормил. В баню на руках носил. Что могло произойти с человеком – я не знаю», – объясняет женщина журналистам агентства.

Инцидент случился в феврале прошлого года в деревне Шипицина Камышловского района. В больницу был доставлен инвалид по зрению пенсионного возраста, у которого были ожоги второй-третьей степени на 60-65% тела. Кроме того, от теплового воздействия пострадали дыхательные пути – эта травма привела к развитию травматического ожогового шока, отчего потерпевший и скончался.

Согласно материалам дела, Вячеслав ранее в суде рассказал, что он в день инцидента пришел в гости в частный дом, где находились бабушка с сожителем-инвалидом и дядя Шипицина. Молодой человек помогал отремонтировать печь. Вячеслав немного выпил, после чего пошел домой. Затем вспомнил, что в доме родных остался его телефон. Парень вернулся и увидел, что во дворе за оградой без одежды лежит сожитель его бабушки (которой в момент инцидента дома не было, – прим. ред.), а в доме пахло бензином и гарью. Дядя сообщил Шипицину, что инвалид сам вышел во двор, облил себя бензином и поджег одежду.

Однако уже в марте, когда Вячеслав проходил в качестве обвиняемого, во время допроса он рассказал следователям, что в день инцидента он уходил на колонку за водой, а по возвращении увидел, что инвалид испражнился в кровать, из-за чего в доме стоял неприятный запах. На фоне этого между мужчинами произошел конфликт, после которого обвиняемый выволок инвалида во двор, облил рукав пенсионера бензином из пластиковой бутылки, затем бросил спичку.

«Я давал правильные объяснения, пока у меня явку не стали брать под давлением спустя месяц. У них с моим дядей конфликт произошел. Я в этот момент ушел. С обвинением не согласен», – заявил он в зале суда.

Как ранее сообщал «Новый День», суд признал Шипицина виновным по пунктам «в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшего». Первые 5 лет от своего от срока лишения свободы мужчина проведет в тюрьме, остальные 12 – в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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