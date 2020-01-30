Управляющего пермским мини-отелем, где люди обварились насмерть, задержали в Кольцово

Сергей Щербаков, управляющий пермской сети мини-отелей «Карамель», где 20 января погибли люди, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Это произошло сегодня, 30 января, утром, сообщил пермскому ИА «Местное время» источник в правоохранительных органах. Сергей Щербаков сначала скрывался от следствия после ЧП в мини-отеле «Карамель», но потом сам решил вернуться в Пермь.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на понедельник, 20 января, в мини-отеле «Карамель» в Перми произошла трагедия. Из-за прорыва трубы отопления все помещения были затоплены кипятком. Погибли пять человек, в том числе ребенок, шестеро получили травмы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства.

«Новый День» направил запрос в СКР с просьбой прокомментировать задержание Щербакова, но ответ на момент публикации не получен.

Екатеринбург, Пермь, служба информации

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