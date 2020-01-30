Из-за драки лисы с котом в Красноуфимске могут ввести карантин по бешенству

Специалисты ветстанции Красноуфимска готовят губернатору Евгению Куйвашеву предложение об установлении ограничительных мероприятий по бешенству на территории города. Причиной стала драка лисы с котом.

Как рассказал «Новому Дню» начальник местной ветстанции Александр Юдин, в минувшие выходные в городе видели двух лис, одну поймали и уничтожили, другую – нет. Одна из них попалась в объективы горожан: прошлась в районе детского сада, мусорных контейнеров, где дралась с котом и как утвреждают очевидцы, укусила его. Экспертиза ГБУ СО «Свердловская облветлаборатория» от 29 января установила, что пойманная лиса была больна бешенством. Но, по словам ветеринара, которая из лисиц дралась с котом – не установлено, лисы были очень похожи. Кот скрылся, его хозяин не объявлялся, несмотря на то, что ветеринары через местные СМИ обратились к нему с просьбой принести кота в лечебницу. Зато 26 января жительница частного дома добровольно отдала на медицинскую эвтаназию свою собаку, которая тоже контактировала с одной из лис. Трупы животных отправлены в скотомогильник в деревню Чигвинцево.

Территория подворья, где была поймана лиса, подвергнута дезинфекции. Проходит подворный обход частного сектора, покусанного лисой кота пока не нашли. Домашним животным в микрорайоне ставят прививки. В случае подозрения на бешенство животных и симптомы заболевания у людей красноуфимцев просят незамедлительно сообщать об этом по телефону ЕДДС (34394) 7-61-23.

Красноуфимск, служба информации

Красноуфимск. Другие новости 30.01.20

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