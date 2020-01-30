Уральского пиарщика Александра Устинова снова оставили за решеткой

Первый апелляционный суд в Москве отказал в удовлетворении жалобы адвоката уральского пиарщика Александра Устинова, который оспаривал продление ему срока содержания под стражей до 29 февраля. Адвокат Александр Кулешов просил вместо этого поместить Устинова под домашний арест, считая, что права его доверителя грубо нарушены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в общей сложности екатеринбуржец находится под арестом уже более года, сначала в Екатеринбурге, потом – в Москве. Срок содержания под стражей уже несколько раз продляли. При этом, считает защита, следствие каждый раз приводит одни и те же доводы, но не предъявляет суду никаких доказательств. По мнению адвоката Александра Кулешова, следственные действия проводятся формально и несистематично, а их активность приходится непосредственно на период перед очередным продлением срока меры пресечения. Следствие также не предоставило конкретных доказательств того, что при помещении под домашний арест Устинов может скрыться. Но самое главное, что предельный срок содержания под стражей, согласно ч.2 ст. 109 УПК – 12 месяцев, а Александр Устинов находится под арестом с 1 декабря 2018 года. Вынести решение о продлении ареста на срок больше года может только судья суда города федерального значения (в данном случае – Москвы) при исключительных обстоятельствах. Но таких обстоятельств, по мнению защиты, нет. Сторона защиты предполагает, что бесконечное продление ареста – способ психологического давления на Устинова, чтобы он оговорил себя. В настоящее время Устинов предъявленные ему обвинения отрицает.

То, что бежать за границу Устинов не имеет возможности, защита аргументирует тем, что он еще в декабре 2018 года добровольно сдал органам следствия свой заграничный паспорт, имеет устойчивые социальные и семейные связи в Екатеринбурге, бизнеса и недвижимости за границей у него нет. Довод следствия, что у Устинова нет постоянного места работы, защита считает несостоятельным, так как сидя под домашним арестом ходить на работу он бы все равно не мог. Содержать уральского пиарщика во время домашнего ареста готов его отец.

Напомним, уголовное дело в отношении Устинова было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». По версии следствия, Александр Устинов и его сообщники Иван Бесценный и Антон Старк распространяли «клеветнические» статьи против завода, за удаление которых предприятие якобы заплатило им 4,35 млн рублей. Устинову, Бесценному и Старку несколько раз продляли срок содержания под стражей, а середине августа 2019 года их перевели из екатеринбургского СИЗО в московское. По словам близких Устинова, состояние его здоровья за это время серьезно ухудшилось.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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