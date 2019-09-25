Уральский блогер Устинов останется в московском СИЗО до конца осени

В Москве накануне продлили срок содержания под стражей уральцу Александру Устинову – до 30 ноября. Об этом сообщил РИА «Новый День» его адвокат Александр Кулешов.

Напомним, уголовное дело в отношении Устинова было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению руководства Артемовского машиностроительного завода «Вентпром», выпускающего системы вентиляции для метрополитенов. Блогера обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». По версии следствия, Александр Устинов и его сообщники Иван Бесценный и Антон Старк распространяли «клеветнические» статьи против завода, за удаление которых предприятие якобы заплатило им 4,35 млн руб.

Устинову несколько раз продляли срок содержания под стражей, а середине августа 2019 года источники «Нового Дня» сообщили, что его перевели из екатеринбургского СИЗО в московское.

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 25.09.19

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