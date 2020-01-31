Число ДТП с участием автобусов за год выросло вдвое

В 2019 году в Екатеринбурге по вине водителей автобусов случилось 105 ДТП, в которых два человека погибли и 124 человека получили ранения. Чаще всего пассажиры травмировались, падая в салонах при столкновении автобусов с другими транспортными средствами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, на состоявшемся вчера в управлении совещании обсудили вопросы дисциплины водителей, безопасности при посадке и высадке пассажиров, а также условия хранения автобусов по ночам, так как нередки случаи, когда они стоят во дворах жилых домов.

Всего за 2019 год инспекторы ОГИБДД по Екатеринбургу выявили 129 неисправных автобусов, из которых 29 были задержано. Проведено более 40 негласных проверок за соблюдением ПДД РФ водителями маршруток. К административной ответственности привлечено 38 должностных лиц пассажирских автопредприятий и 10 юридических лиц. Оштрафовано около 2500 водителей автобусов.

Отметим, что по сравнению с 2018 годом число ДТП с автобусами существенно увеличилось. Как уже писал «Новый День», за 11 месяцев 2018 года в Екатеринбурге было зарегистрировано только 62 ДТП с участием общественного транспорта (44 – падение пассажиров, девять столкновений, четыре наезда на пешеходов, три – на препятствие и два – на другое транспортное средство). Причем в 50 случаях усматривалась вина водителей автобусов. Уже тогда рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 47%.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.01.20

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