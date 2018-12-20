За год в общественном транспорте Екатеринбурга получили травмы 92 человека

В этом году в Екатеринбурге случилось 62 ДТП с участием общественного транспорта. По счастью, погибших в них нет, но травмы получили 92 человека.

Опасность общественного транспорта обсудили сегодня на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в Екатеринбурге. По данным ГИБДД, за 11 месяцев текущего года в Екатеринбурге зарегистрировано 62 ДТП с участием общественного транспорта (44 – падение пассажиров, девять столкновений, четыре наезда на пешеходов, три – на препятствие и два – на другое транспортное средство). Причем в 50 случаях усматривается вина водителей автобусов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 47%. При этом три ДТП пришлись на автобусы из Муниципального объединения автобусных перевозчиков, 47 – на коммерческие. Кто был участником оставшихся 12 аварий, не уточняется, но это, очевидно, троллейбусы и трамваи.

В ГИБДД одной из основных причин аварий назвали низкую квалификацию водителей автобусов, в нескольких случаях были нарушения режима труда и отдыха. Как сообщили в пресс-службе администрации города, замглавы по благоустройству и транспорту Алексей Бубнов выслушал отчеты двух руководителей компаний-перевозчиков и остался недоволен тем, как они следят за соблюдением режима труда. Он поручил транспортной инспекции уделить особое внимание контролю предприятий, которые оказались в аварийном перечне.

Напомним, в июле этого года в Екатеринбурге случилось жуткое ДТП с трамваями: один из них на полном ходу врезался в другой. Неуправляемый трамвай проехал по улице Гагарина, повернул на проспект Ленина и близ перекрестка с улицей Генеральской врезался в другой трамвай. Один из пострадавших находился в коме, у него была серьезная травма позвоночника, из реанимации его перевели только в сентябре. В конце ноября 9 человек пострадали, когда автобус влетел в фуру. В июне в Екатеринбурге перевернулась маршрутка, тогда пострадали более 20 человек.

Екатеринбург, служба информации

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