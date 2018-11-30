Девять человек пострадали при столкновении автобуса и большегрузной фуры (ФОТО)

Девять человек пострадали сегодня в Екатеринбурге при столкновении автобуса № 45 и фуры марки «Вольво» на пересечении улицы Новгородцевой и дублера Сибирского тракта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, в 11:40 водитель автобуса НефАЗ при движении по дублеру Сибирского тракта со стороны улицы 40 лет ВЛСКМ отвлекся и врезался в припаркованную на обочине фуру. В результате столкновения пострадали 9 пассажиров автобуса – четыре женщины (1997, 1957, 1983, 1955 годов рождения), мужчины 1966, 1973, 1957, 2000 годов рождения и 16-летняя девушка. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Екатеринбурга. Водители не пострадали. Всего в момент ДТП в автобусе находилось 20 человек.

В следственном управлении СК России по Свердловской области начата проверка на предмет нарушения ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Добавим, пользователи из сообщества «Инцидент. Екатеринбург» указывают, что попавшая в ДТП фура довольно часто стоит на обочине на этом самом месте, потому что ее водитель живет в одном из ближайших домов.

Екатеринбург, служба информации

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