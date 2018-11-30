Прокуратура проверит общественный транспорт из-за аварии, в которой пострадали девять человек

Прокуратура Свердловской области организует проверку исполнения правил перевозки пассажиров в общественном транспорте. Как уточнили в пресс-службе ведомства, проверочные мероприятия проводятся после столкновения автобуса № 45 и фуры марки «Вольво» на пересечении улицы Новгородцевой и дублера Сибирского тракта.

Ранее РИА «Новый День» сообщало, что сегодня, в 11:40, водитель автобуса НефАЗ отвлекся и врезался в припаркованную на обочине фуру. В результате столкновения пострадали 9 пассажиров автобуса – четыре женщины (1997, 1957, 1983, 1955 годов рождения), мужчины 1966, 1973, 1957, 2000 годов рождения и 16-летняя девушка. Водители транспортных средств не пострадали. Потерпевшие пассажиры были доставлены в больницы Екатеринбурга. Всего в автобусе находилось 20 человек. Следственное управление СК России по Свердловской области начало проверку на предмет нарушения ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Екатеринбург, Илья Перетыкин

Екатеринбург. Другие новости 30.11.18

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