В Орджоникидзевском районе пьяный водитель протаранил автобус (ФОТО)

Сегодня, 4 декабря, в 14:10 у дома на улице Старых Большевиков, 26, водитель автомашины «Лифан» врезался в автобус «Богдан» (маршрут № 53), стоящий на остановке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, в ДТП пострадала 17-летняя девушка – пассажирка автобуса. С травмой головы ее увезли в ДМБ № 9. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились около восьми пассажиров.

«Лифаном» управлял 47-летний мужчина с водительским стажем 30 лет, с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, в связи с чем ГИБДД возбудила административное производство, решение по которому примет суд.

Напомним, на прошлой неделе при столкновении автобуса № 45 и фуры марки «Вольво» в Екатеринбурге пострадали девять человек – четыре женщины (1997, 1957, 1983, 1955 годов рождения), мужчины 1966, 1973, 1957, 2000 годов рождения и 16-летняя девушка. По предварительной версии, в этом ДТП был виноват водитель автобуса.

Екатеринбург, служба информации

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