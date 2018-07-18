После ДТП с «бешеным трамваем» один пассажир находится в реанимации

Один из пассажиров, пострадавших в ДТП с двумя трамваями, до сих пор находится в реанимации. Между тем в ТТУ заявили, что незадолго до ЧП вагоновожатая потеряла сознание – именно поэтому трамвай оказался неуправляемым.

Накануне в Екатеринбурге произошла серьезная авария с двумя трамваями: один из них на полном ходу врезался в другой. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе горздрава, после ДТП в больницу обратились четверо – у двоих оказались ушибы, их тут же отпустили, у женщины-кондуктора была порезана рука стеклом, раны обработали, госпитализация ей не потребовалась. Однако состояние еще одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Это мужчина возрастом около 50 лет, он получил сочетанную скелетную травму, сейчас находится в реанимации.

Очевидцы рассказывали, что трамвай – виновник ДТП был неуправляемым, вагоновожатого не было. Заместитель генерального директора ЕМУП «ЕТТУ» Александр Серебреников объяснил, что произошло. «Около 16 часов водитель трамвая 26 маршрута на перекрестке Уральская – Блюхера почувствовала себя плохо. Она высадила пассажиров и попросила стрелочницу перевести трамвайную стрелку в сторону разворотного кольца на конечной станции «Шарташ». После этого женщина, вероятно, потеряла сознание и контроль над вагоном. Остановить руками вагон пыталась стрелочница, не подозревая, что в кабине водитель», – рассказал «АиФ-Урал» замгендиректора ЕТТУ. Добавим, в горздраве уточнили, что после этого ДТП к медикам обращались только пострадавшие от удара (то есть человек, находящийся сейчас в реанимации, и двое с ушибами). Видеорегистратор в кабине трамвая не уцелел.

На месте ДТП накануне работали эксперты довольно продолжительное время – авария произошла около 4 часов дня, к 8 вечера движение все еще было закрыто.

Екатеринбург, служба информации

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